Сістерс Одеса та Колос Ковалівка розписали мирову у матчі першого туру другого етапу Вищої ліги

Сістерс Одеса та Колос Ковалівка розписали нульову нічию на стадіоні Чорноморець у поєдинку першого туру другого етапу жіночої Вищої ліги.

Підопічні Анатолія Діденка та Людмили Покотило не змогли відзначитися забитими м'ячами протягом усього поєдинку. Фінальний свисток арбітрині Наталії Мамчур зафіксував на табло підсумковий результат 0:0.

Чемпіонат України з футболу серед жінок.

Другий етап, 1 тур, 20 березня

Сістерс Одеса – Колос Ковалівка 0:0

Після цієї гри одеська команда залишилася на третьому місці турнірної таблиці з 39 очками. Колектив із Ковалівки йде слідом на четвертій позиції, маючи в активі 32 бали.

Нагадаємо, раніше Металіст 1925 забив 8 голів Пантерам, а Полісся та Ворскла зіграли внічию у 18 турі.