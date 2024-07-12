Ворскла підсилиться гравцем Чорноморця
Ворскла найближчим часом підпише захисника одеського Чорноморця Луку Гучека.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
В минулому сезоні словенець провів за "моряків" 25 матчів, голами та асистами не відзначився. Раніше гравець виступав за словенські Радомльє та Домжале, а також грав за молодіжну команду іспанського Бетіса.
На Transfermarkt вартість футболіста оцінюється в 500 тис. євро
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ворскла має намір підписати колишнього захисника Колоса Олександра Чорноморця.