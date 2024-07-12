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Ворскла підсилиться гравцем Чорноморця

Андрій Яросименко — 12 липня, 08:39
Ворскла підсилиться гравцем Чорноморця

Ворскла найближчим часом підпише захисника одеського Чорноморця Луку Гучека.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

В минулому сезоні словенець провів за "моряків" 25 матчів, голами та асистами не відзначився. Раніше гравець виступав за словенські Радомльє та Домжале, а також грав за молодіжну команду іспанського Бетіса.

На Transfermarkt вартість футболіста оцінюється в 500 тис. євро

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ворскла має намір підписати колишнього захисника Колоса Олександра Чорноморця.

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Лука Гучек

Чорноморець підписав словенського захисника Гучека

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