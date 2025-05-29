Десь не вистачає нам якості: головний тренер Кудрівки – про поразку від Ворскли у плейоф УПЛ

Головний тренер першолігової Кудрівки Василь Баранов прокоментував поразку своєї команди у першому матчі плейоф від Ворскли з право зіграти в Українській Прем'єр-лізі сезону 2025/26, наголосивши, що у багатьох гравців не має досвіду таких ігор.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Перша гра для нас на такій стадії, у багатьох хлопців ще немає досвіду таких ігор. Ми вийшли на 1-й тайм, і десь різниця в класі між Першою лігою та УПЛ відчувалася, десь хлопці затремтіли. Так, пропустили голи зі стандартів. Казали, що сьогодні будуть стандарти, погодні умови, дощ. Мали пару можливостей вийти в контратаку, не пощастило в першому моменті.

Але потім у перерві заспокоїли хлопців, сказали, що все, треба виходити грати. Я не сумнівався, що в нас буде зашкалювати бажання. Ми бігли, пресингували, ми хотіли – і отримали винагороду в якийсь момент. Забили, створювали ще тиск. Можливо, суперник і по рахунку грав, не знаю. Десь не вистачає нам якості, але як я сказав, жодній команді з нами легко не буде. Ми зіграли, як то кажуть, лише 1-й тайм. Сподіваюся, в 2-й грі будемо вже більш спокійними", – заявив Баранов.

Матч-відповідь відбудеться в Полтаві вже цієї неділі, 1 червня.

Нагадаємо, у паралельному матчі за боротьбу зіграти в УПЛ Металіст 1925 переміг Лівий Берег.