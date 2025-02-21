Ворскла підписала ексголкіпера Вереса

Полтавська Ворскла оголосила про підписання контракту з 25-річним голкіпером Вадимом Ющишином.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на 1,5 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Напередодні Ющишин покинув Верес, за який провів п'ять з половиною років. Проте за весь цей час Ющишин зіграв за Верес лише у восьми офіційних матчах (7 в Українській Прем'єр-лізі та 1 у Кубку України).

Разом з командою завоював золоті медалі Першої ліги сезону-2020/2021.

Раніше Ворскла підписала досвідченого захисника Металіста 1925.