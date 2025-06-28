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Ворскла цікавиться колишнім півзахисником Кривбаса

Олексій Мурзак — 28 червня 2025, 19:10
Ворскла цікавиться колишнім півзахисником Кривбаса
Владислав Семотюк
ФК Кривбас

Ворскла цікавиться півзахисником клуба Пробій Владиславом Семотюком.

Про це повідомляє Sport Arena.

24-річний хавбек раніше виступав за Кривбас. Осінню частину сезону Владислав провів в оренді у складі Руха, а навесні отримав статус вільного агента та перейшов до НК Пробій.

У весняній частині минулого сезону Семотюк провів 7 матчів за клуб із Городенки, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Раніше ЗМІ повідомляли, полтавська команда може підписати кілька колишніх лідерів Миная, включаючи нинішніх півзахисників Зорі Владислава Вакулу та Тимура Корабліна.

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