Ворскла цікавиться колишнім півзахисником Кривбаса

Ворскла цікавиться півзахисником клуба Пробій Владиславом Семотюком.

Про це повідомляє Sport Arena.

24-річний хавбек раніше виступав за Кривбас. Осінню частину сезону Владислав провів в оренді у складі Руха, а навесні отримав статус вільного агента та перейшов до НК Пробій.

У весняній частині минулого сезону Семотюк провів 7 матчів за клуб із Городенки, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Раніше ЗМІ повідомляли, полтавська команда може підписати кілька колишніх лідерів Миная, включаючи нинішніх півзахисників Зорі Владислава Вакулу та Тимура Корабліна.