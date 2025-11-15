Українська правда
Голкіпер Зорі потрапив до сфери інтересів низки клубів

Олексій Мурзак — 15 листопада 2025, 21:06
Олександр Сапутін
ФК Зоря

Українським голкіпером Зорі Олександром Сапутіним цікавляться різні клуби.

Про це сам воротар розповів у коментарі YouTube-каналу "Камон, Плей!".

"Інтерес з боку Металіста 1925? Я знаю, що попит є з різних команд, не можу сказати, з яких саме, але так, на даний час попит є. І я дуже вдячний Богу, що так у моєму житті все склалося, що я затребуваний.

Так, повертаємось у той час, коли було раніше, що я ніколи не грав, а зараз все так пішло. І це дуже цікаво. І побачимо, куди він мене приведе далі", – сказав Сапутін

У поточному сезоні 22-річний голкіпер зіграв 10 матчів на клубному рівні, пропустивши 8 голів і 4 поєдинки відстояв на нуль.

Нагадаємо, напередодні нападник черкаського ЛНЗ Проспер Обах зацікавив два клуби українського елітного дивізіону.

