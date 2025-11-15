Голкіпер Зорі потрапив до сфери інтересів низки клубів

Українським голкіпером Зорі Олександром Сапутіним цікавляться різні клуби.

Про це сам воротар розповів у коментарі YouTube-каналу "Камон, Плей!".

"Інтерес з боку Металіста 1925? Я знаю, що попит є з різних команд, не можу сказати, з яких саме, але так, на даний час попит є. І я дуже вдячний Богу, що так у моєму житті все склалося, що я затребуваний.

Так, повертаємось у той час, коли було раніше, що я ніколи не грав, а зараз все так пішло. І це дуже цікаво. І побачимо, куди він мене приведе далі", – сказав Сапутін