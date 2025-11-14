Шахтар та Металіст 1925 цікавляться нападником ЛНЗ

Нападник черкаського ЛНЗ Проспер Обах зацікавив два клуби Української Прем'єр-ліги – йдеться про Шахтар та Металіст 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Також інтерес до гравця проявляють іноземні клуби.

"Ще один гравець, якого можна помітити не тільки на горизонті Металіста 1925, але, наприклад, навіть і Шахтаря – це Проспер Обах. Тут ситуація в тому, що найконкретніші пропозиції, правда, попередні, роблять іноземні клуби", – розповів журналіст Михайло Співаковський.

ЛНЗ не поспішає продавати нападника та вимагатиме за нього щонайменше 4-5 млн євро.

У поточному сезоні в Обаха 5 голів у 11 матчах.

Після 12 турів ЛНЗ посідає друге місце у турнірній таблиці, набравши 23 очки. У наступному поєдинку на підопічних Пономарьова очікує гра проти Полтави – її заплановано на 21 листопада о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, УПЛ визнала Обаха найкращим гравцем жовтня.