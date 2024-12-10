Зірковий воротар Валенсії вибув до кінця року через травму
Гіоргі Мамардашвілі
ФК Валенсія
Основний голкіпер Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі отримав травму під час матчу 16 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано (поразка 0:1).
Про це повідомляє пресслужба "Кажанів".
За їхньою інформацією, у Мамардашвілі пошкодження прямого м’яза стегна правої ноги. Лікарі прогнозують, що відновлення після травми займе приблизно три тижні. Це означає, що у календарному 2024 році 24-річний воротар, найімовірніше, більше не зіграє.
У поточному сезоні на рахунку Мамардашвілі 14 матчів за Валенсію в Ла Лізі, у яких він пропустив 22 голи та тричі відстояв "на нуль". Влітку 2025 року голкіпер перейде в Ліверпуль.
Наразі Валенсію посідає передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 10 очками в 14 матчах.