Зірковий воротар Валенсії вибув до кінця року через травму

Основний голкіпер Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі отримав травму під час матчу 16 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано (поразка 0:1).

Про це повідомляє пресслужба "Кажанів".

За їхньою інформацією, у Мамардашвілі пошкодження прямого м’яза стегна правої ноги. Лікарі прогнозують, що відновлення після травми займе приблизно три тижні. Це означає, що у календарному 2024 році 24-річний воротар, найімовірніше, більше не зіграє.

У поточному сезоні на рахунку Мамардашвілі 14 матчів за Валенсію в Ла Лізі, у яких він пропустив 22 голи та тричі відстояв "на нуль". Влітку 2025 року голкіпер перейде в Ліверпуль.

Наразі Валенсію посідає передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 10 очками в 14 матчах.