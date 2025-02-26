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Валенсія продовжила контракт із талановитим захисником

Володимир Максименко — 26 лютого 2025, 12:48
Ярек Гасеровські Валенсія
Ярек Гасеровські
ФК Валенсія

Валенсія підписала новий контракт з юним центральним захисником команди Яреком Гасеровські.

Про це повідомляє пресслужба "кажанів".

Нова угода розрахована до літа 2027 року. Зазначимо, що футболіст є вихованцем Валенсії, в основному складі якої дебютував восени 2023 року.

Гасеровські має польське коріння, проте народився та є громадянином Іспанії.

У сезоні-2024/25 центрбек взяв участь у 20 матчах за свій клуб, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду має намір придбати Валенсію.

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