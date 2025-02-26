Валенсія продовжила контракт із талановитим захисником
Ярек Гасеровські
ФК Валенсія
Валенсія підписала новий контракт з юним центральним захисником команди Яреком Гасеровські.
Про це повідомляє пресслужба "кажанів".
Нова угода розрахована до літа 2027 року. Зазначимо, що футболіст є вихованцем Валенсії, в основному складі якої дебютував восени 2023 року.
Гасеровські має польське коріння, проте народився та є громадянином Іспанії.
У сезоні-2024/25 центрбек взяв участь у 20 матчах за свій клуб, не відзначившись результативними діями.
Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду має намір придбати Валенсію.