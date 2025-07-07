Воротаря учасника КЧС-2025 госпіталізували через отриманий удар коліном в голову

Воротар Сіетл Саундерс Штефан Фрай був терміново доставлений до лікарні через черепно-мозкову травму.

Про це повідомляє The Athletic.

Інцидент за участі 39-річного американця стався сьогодні, 7 липня, у доданий до другого тайму час матчу регулярного сезону МЛС проти Коламбус Крю (1:1).

Фрай пішов на м'яч після подачі зі штрафного, в результаті чого він отримав від суперника удар коліном в голову. Голкіпер упав на газон, а футболісти Сіетла сігналізували про потребу допомоги.

І хоча гості мали право на кутовий, головний тренер Сіетла Браян Шметцер закликав арбітра завершити поєдинок. До його заклику доєднався наставник Коламбуса Вілфрід Ненсі.

Після матчу Шметцер подякував Ненсі, а також заявив, що Фрай "в порядку" і "був притомний, коли його завантажували в машину швидкої допомоги".

"Я ціную те, що він (Вілфрід) зробив. Тому що суддя не збирався зупиняти гру, і всі знали, що гру треба було зупинити", – сказав Шметцер.

Нагадаємо, що Сіетл Саундерс були одним з учасників оновленого Клубного чемпіонату світу 2025 року. Проте на груповому етапі американці зазнали трьох поразок з трьох від Ботафого (1:2), Атлетико (1:3) та ПСЖ (0:2), через що вони завершили свої виступи на турнірі.

У той же час вже відомо, хто зіграє у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025.