ПСЖ та Ботафого вийшли у плейоф, Атлетико вилетів з Клубного чемпіонату світу
Сьогодні, 23 червня, на Клубному чемпіонаті світу розпочались матчі 3 туру групового етапу.
Французький Парі Сен-Жермен з голами Хвічі Кварацхелії та Ашрафа Хакімі переграв Сіетл Саундерс.
У паралельному поєдинку між мадридським Атлетико та бразильським визначався володар другої путівки у плейоф. "Матрацники" змогли вирвати перемогу з рахунком 1:0, проте за різницею м'ячів в 1/8 фіналу вони пропустили бразильський колектив.
Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап
3 тур, Група В
23 червня
Сіетл – ПСЖ 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 35 Кварацхелія, 0:2 – 67 Хакімі
Атлетико – Ботафогу 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 87 Грізманн
У підсумку ПСЖ став переможцем групи з 6 очками в активі, з аналогічною кількістю балів Ботафого став другим. Атлетико набравши 6 пунктів не зміг пройти у плейоф завдяки гіршій різниці м'ячів, у 1 турі мадридці поступились ПСЖ з рахунком 0:4.
Напередодні Манчестер Сіті розгромив Аль-Айн та вийшов у плейоф.