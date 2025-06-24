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ПСЖ та Ботафого вийшли у плейоф, Атлетико вилетів з Клубного чемпіонату світу

Олександр Булава — 24 червня 2025, 00:04
ПСЖ та Ботафого вийшли у плейоф, Атлетико вилетів з Клубного чемпіонату світу
Atlético de Madrid

Сьогодні, 23 червня, на Клубному чемпіонаті світу розпочались матчі 3 туру групового етапу.

Французький Парі Сен-Жермен з голами Хвічі Кварацхелії та Ашрафа Хакімі переграв Сіетл Саундерс.

У паралельному поєдинку між мадридським Атлетико та бразильським визначався володар другої путівки у плейоф. "Матрацники" змогли вирвати перемогу з рахунком 1:0, проте за різницею м'ячів в 1/8 фіналу вони пропустили бразильський колектив.

Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап
3 тур, Група В
23 червня

Сіетл – ПСЖ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Кварацхелія, 0:2 – 67 Хакімі

Атлетико – Ботафогу 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Грізманн

У підсумку ПСЖ став переможцем групи з 6 очками в активі, з аналогічною кількістю балів Ботафого став другим. Атлетико набравши 6 пунктів не зміг пройти у плейоф завдяки гіршій різниці м'ячів, у 1 турі мадридці поступились ПСЖ з рахунком 0:4.

Напередодні Манчестер Сіті розгромив Аль-Айн та вийшов у плейоф.

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Ботафого

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