Порту та Палмейрас зіграли внічию, Ботафогу виявився сильнішим за Сіетл Саундерс на клубному ЧС
У ніч з 15 на 16 червня відбулися два матчі в межах 1 туру групового етапу клубного чемпіонату світу, що проходить у США.
Бразильський Палмейрас розписав нульову нічию з Порту, а Ботафогу виявився сильнішим за Сіетл Саундерс.
Клубний чемпіонат світу-2025
Група A, 1 тур, 16 червня
Палмейрас – Порту 0:0 (0:0)
Група B
Ботафогу – Сіетл Саундерс 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 28 Жаїр, 2:0 – 44 Ігор Жезус, 2:1 – 75 Рольдан
Зауважимо, що в межах групи A ще жодна команда не забила й голу, адже в матчі-відкритті Інтер Маямі та Аль-Ахлі також не визначили сильнішого.
ПСЖ очолює квартет B завдяки розгромній перемозі над мадридським Атлетико, а також у межах групи C Баварія розтрощила новозеландський Окленд Сіті з рахунком 10:0.