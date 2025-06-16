Порту та Палмейрас зіграли внічию, Ботафогу виявився сильнішим за Сіетл Саундерс на клубному ЧС

У ніч з 15 на 16 червня відбулися два матчі в межах 1 туру групового етапу клубного чемпіонату світу, що проходить у США.

Бразильський Палмейрас розписав нульову нічию з Порту, а Ботафогу виявився сильнішим за Сіетл Саундерс.

Клубний чемпіонат світу-2025

Група A, 1 тур, 16 червня

Палмейрас – Порту 0:0 (0:0)

Група B

Ботафогу – Сіетл Саундерс 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 28 Жаїр, 2:0 – 44 Ігор Жезус, 2:1 – 75 Рольдан

Зауважимо, що в межах групи A ще жодна команда не забила й голу, адже в матчі-відкритті Інтер Маямі та Аль-Ахлі також не визначили сильнішого.

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ПСЖ очолює квартет B завдяки розгромній перемозі над мадридським Атлетико, а також у межах групи C Баварія розтрощила новозеландський Окленд Сіті з рахунком 10:0.