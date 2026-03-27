Я пишаюся: воротар збірної Швеції – про перемогу та свій асист у матчі проти України

Голкіпер збірної Швеції Крістоффер Нордфельдт пишається перемогою над національною командою України у півфіналі плейоф кваліфікації на чемпіонат світу, розповівши деталі своєї гри у цьому матчі.

Його слова передає Aftonbladet.

"Я надзвичайно пишаюся тим, чого ми сьогодні досягли. На нас чекав важкий матч проти команди, яка прагнула перемоги не менше за нас. Ми провели чудовий виїзний матч від першої до 91-ї хвилини".

Воротар, який віддав результативну передачу на другий гол Віктора Дьокереша, розповів про тактичну заготовку своєї команди.

"Ми вже не раз говорили про те, щоб Ентоні, Віктор і Герман грали проти них у форматі "три на три" на половині поля, коли вони висуваються вперед, і ось нарешті випала чудова нагода це застосувати. Він забив ще два голи, тож було приємно долучитися до гри та допомогти команді".

Нагадаємо, що що збірна Швеції у півфіналі плейоф впевнено обіграла Україну 3:1. Нападник Віктор Дьокереш оформив хеттрик у ворота Анатолія Трубіна. Збірна України побила абсолютний світовий рекорд зі знаком мінус. "Синьо-жовті" вшосте програли у стикових поєдинках відбору на чемпіонат світу.

Далі у фіналі відбору на чемпіонат світу шведи 31 березня зустрінуться зі збірною Польщі о 21:45.