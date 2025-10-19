Воротар Роми порівняв ігрові якості Довбика та Фергюсона

Воротар Роми Міле Свілар висловився про українського нападника Артема Довбика та його партнера по атаці Евана Фергюсона.

Слова сербського футболіста наводить Tuttomercatoweb.

"Це два абсолютно різних форварди, але кожен мав набір добрих якостей. Вони здатні багато забивати – Фергюсон ще розіграється. Я сподіваюсь, що і Еван, і Артем заб'ють багато м'ячів за Рому", – розповів Свілар.

На рахунку Довбика цього сезону один гол та одна результативна передача у восьми матчах за клуб. Фергюсон за таку саму кількість поєдинків записав у свій актив один асист.

Нагадаємо, напередодні Рома зазнала мінімальної поразки від Інтера у матчі Серії А.

Раніше стало відомо, що український гравець зацікавив відразу 3 клуби Англійської Прем'єр-ліги.