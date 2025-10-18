Торіно несподівано обіграло Наполі, Рома приймає Інтер у 7 турі Серії А
Сьогодні, 18 жовтня, відбулися 3 матчі 7 туру італійської Серії А.
У перших двох поєдинках ігрового дня Лечче та Сассуоло, а також Піза та Верона розписали нульові нічиї.
Пізніше Торіно несподівано переграв одного з лідерів чемпіонату Наполі. Єдиний гол у матчі забив колишній гравець неаполітанців Джованні Сімеоне.
Завершиться ігровий день головним матчем туру між Ромою та Інтером. Після перших 40 хвилин гри "нерадзуррі" лідирують з рахунком 1:0.
Чемпіонат Італії – Серія А
7 тур, 18 жовтня
Лечче – Сассуоло 0:0
Піза – Верона 0:0
Торіно – Наполі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 32 Сімеоне