Довбик зацікавив три клуби АПЛ

Український форвард Артем Довбик зацікавив одразу три клуби АПЛ.

Про це повідомляє On The Minute.

Інтерес до Артема Довбика проявив ще один англійський клуб – Сандерленд. Раніше за українським нападником уважно стежили Ньюкасл і Лідс, і тепер усі три команди можуть спробувати підписати його вже під час зимового трансферного вікна.

Очікується, що Рома буде готова розглянути пропозиції щодо продажу форварда, якщо отримає вигідну фінансову пропозицію.У поточному сезоні Довбик провів за Рому 7 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем і однією результативною передачею.

Однак зараз в українця виникають проблеми у звʼязку з недовірою головного тренера Джан Пʼєро Гасперіні.

Нагадаємо, Артем Довбик перейшов до Роми влітку 2024 року з Жирони. Трансфер українця оцінювався приблизно у 30 мільйонів євро.

