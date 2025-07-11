Рома продовжила контракт із основним воротарем

Основний воротар Роми Міле Свілар продовжив контракт із "Вовками" до літа 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода з 25-річним сербським воротарем розрахована на 5 років – до літа 2030 року. Фінансові умови контракту не розголошуються, проте за інформацією ЗМІ, Свілар зароблятиме 4 мільйони євро на рік. Клаусула в новому контракті не прописана.

Свілар захищає кольори Роми з 2022 року і є основний голкіпером "вовків". У минулому сезоні 25-річний гравець відіграв 51 матч у всіх турнірах, у яких пропустив 51 гол і 19 разів відстояв "на нуль". Воротар провів 1 матч за збірну Сербії.

Нагадаємо, раніше Рома продала в Боку Хуніорс півзахисника збірної Аргентини Леандро Паредеса.