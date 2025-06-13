Одноклубник Довбика погодив новий контракт з Ромою

Основний голкіпер Роми Міле Свілар близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що сербський футболіст підпише контракт до 2029 року, а його зарплата складатиме 3,5 млн євро на рік без урахування бонусів.

Mile #Svilar is getting closer to extend his contract with #ASRoma. Last details about expiry date (until 2029 or 2030). He will earn €3,5M/year + bonuses. #transfers https://t.co/HhD3wNNa0y — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2025

Минулого сезону Свілар зіграв в основі римлян в усіх 38 матчах серії А. При цьому – пропустив 35 голів і 16 поєдинків зіграв "на нуль". Портал Transfermarkt оцінює гравця в 17 мільйонів євро.

Нагадаємо, уродженець Бельгії перебрався до римлян у 2022 році на правах вільного агента з Бенфіки.

Раніше повідомлялося, що до воротаря проявляють інтерес кілька європейських грандів, зокрема Челсі та Баварія.