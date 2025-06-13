Одноклубник Довбика погодив новий контракт з Ромою
Міле Свілар
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Основний голкіпер Роми Міле Свілар близький до підписання нового контракту з клубом.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Очікується, що сербський футболіст підпише контракт до 2029 року, а його зарплата складатиме 3,5 млн євро на рік без урахування бонусів.
Минулого сезону Свілар зіграв в основі римлян в усіх 38 матчах серії А. При цьому – пропустив 35 голів і 16 поєдинків зіграв "на нуль". Портал Transfermarkt оцінює гравця в 17 мільйонів євро.
Нагадаємо, уродженець Бельгії перебрався до римлян у 2022 році на правах вільного агента з Бенфіки.
Раніше повідомлялося, що до воротаря проявляють інтерес кілька європейських грандів, зокрема Челсі та Баварія.