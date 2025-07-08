Рома продовжить контракт з основним голкіпером – джерело

Основний воротар Роми Міле Свілар продовжить угоду з римлянами.

Про це інформує Джанлука Ді Марціо.

Клуб і голкіпер підпишуть новий контракт на п’ятирічний термін. Тепер Свілар зароблятиме 4 мільйони євро на рік.

Угода не міститиме пункту про суму відступних, а її підписання заплановане на 11 липня. Зазначається, що агенти футболіста не отримають комісійних.

Свілар захищає кольори Роми з 2022 року і є основний голкіпером "вовків". У минулому сезоні 25-річний гравець відіграв 51 матч у всіх турнірах. У 19 матчах – відстояв "насухо".

Раніше повідомлялося, що Пауло Дібала може замінити загиблого Жоту в Ліверпулі.