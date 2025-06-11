Рома пропонує новий контракт основному голкіперу

"Вовки" хочуть пролонгувати угоду з воротарем Міле Свіларом.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Римський клуб активізував переговори з 25-річним стражем воріт. Повідомляється, що сторони суттєво наблизилися до укладання угоди.

Менеджмент клубу впевнений в успішному завершенні переговорів. Чинний контракт сербсько-бельгійського голкіпера з Ромою закінчується влітку 2027 року.

В цьому сезоні Свілар зіграв в основі римлян в усіх 38 матчах серії А. При цьому – пропустив 35 голів і 16 поєдинків зіграв "на нуль". Трансфермаркет оцінює гравця в 17 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що до Свілара проявляють інтерес кілька європейських грандів, зокрема Челсі та Баварія.