Ми дуже засмутились, – Паламарчук висловився про поразку Інгульця від Карпат

Воротар Інгульця Олексій Паламарчук висловився про поразку команди від Інгульця в матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги та спробував знайти причини такого результату.

Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.

"Розпач, насамперед. Ми дуже засмутились. На мою думку, ми дуже непогано грали та мали купу моментів, але реалізація дещо нас підвела.

Карпати не заслуговували сьогодні на перемогу.

Не вистачило лише голів. До хлопців у мене жодних питань нема.

Перший гол нас шокував. Потім ми довго приходили до тями та згодом зрозуміли як грати проти цього суперника. Швидкий гол все зруйнував", – розповів Паламарчук.