Куртуа: Перед вами той самий Куртуа, або навіть кращий

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа вважає, що він повернувся після травми таким, яким був і раніше, а можливо навіть трохи краще.

Про це він розповів на пресконференції.

"Я почуваюсь дуже добре. Я розумію, що були сумніви щодо того, як я повернуся, але я знав, що повернусь ще сильнішим. Перед вами той самий Куртуа, або навіть трохи кращий.

Можливо, мені потрібен був такий матч, із великою кількістю різних ударів. А від того сейву з лівого флангу я взагалі відчував гордість. Зараз у команди кілька вихідних, але я продовжу працювати з Льопісом — нашим тренером воротарів", — сказав бельгієць.

🗣️ Thibaut Courtois: "Me siento muy bien, entiendo que hay gente que pueda dudar, yo se que iba a volver fuerte o incluso mejor, el equipo tiene unos días libres pero yo voy a seguir entrenando."



MI PORTERO @thibautcourtois 🤍👏🏻pic.twitter.com/6k85FZknDH — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 14, 2024

Напередодні Реал без Андрія Луніна декласував Алавес. Останні два матчі український воротар провів у запасі. Його серія пропущених ігор поспіль в Ла Лізі становить чотири зустрічі.

Нещодавно ми повідомляли, що на фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії Анчелотті планує випустити Куртуа. Сам тренер пообіцяв ухвалити рішення за тиждень до гри.