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Куртуа: Перед вами той самий Куртуа, або навіть кращий

— 15 травня, 17:50
Куртуа: Перед вами той самий Куртуа, або навіть кращий

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа вважає, що він повернувся після травми таким, яким був і раніше, а можливо навіть трохи краще.

Про це він розповів на пресконференції.

"Я почуваюсь дуже добре. Я розумію, що були сумніви щодо того, як я повернуся, але я знав, що повернусь ще сильнішим. Перед вами той самий Куртуа, або навіть трохи кращий.

Можливо, мені потрібен був такий матч, із великою кількістю різних ударів. А від того сейву з лівого флангу я взагалі відчував гордість. Зараз у команди кілька вихідних, але я продовжу працювати з Льопісом — нашим тренером воротарів", — сказав бельгієць.

Напередодні Реал без Андрія Луніна декласував Алавес. Останні два матчі український воротар провів у запасі. Його серія пропущених ігор поспіль в Ла Лізі становить чотири зустрічі.

Нещодавно ми повідомляли, що на фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії Анчелотті планує випустити Куртуа. Сам тренер пообіцяв ухвалити рішення за тиждень до гри.

Реал Мадрид Тібо Куртуа

Тібо Куртуа

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