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Лунін — Начо: Великий капітан, чудовий приклад, дякую за все, легендо

Станіслав Лисак — 25 червня, 15:54
Лунін — Начо: Великий капітан, чудовий приклад, дякую за все, легендо

Воротар Реала Андрій Лунін побажав удачі Начо Фернандесу, який покинув мадридський клуб.

Про це український голкіпер написав у соцмережі Instagram.

"Великий капітан, чудовий приклад. Дякую за все, легендо. Удачі в новому етапі, ти вартий всього найкращого", — написав Лунін.

Зазначимо, що Андрій Лунін та збірна України гратимуть з Бельгією у вирішальному матчі чемпіонату Європи-2024.

У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.

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Андрій Лунін

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