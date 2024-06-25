Лунін — Начо: Великий капітан, чудовий приклад, дякую за все, легендо
Воротар Реала Андрій Лунін побажав удачі Начо Фернандесу, який покинув мадридський клуб.
Про це український голкіпер написав у соцмережі Instagram.
"Великий капітан, чудовий приклад. Дякую за все, легендо. Удачі в новому етапі, ти вартий всього найкращого", — написав Лунін.
Зазначимо, що Андрій Лунін та збірна України гратимуть з Бельгією у вирішальному матчі чемпіонату Європи-2024.
У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.