Реал оголосив про відхід Начо після 23 років у клубі

Центральний захисник збірної Іспанії Начо Фернандес прийняв рішення покинути Реал.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

34-річний оборонець не продовжуватиме контракт, який спливає 30 червня 2024 року.

Начо приєднався до Реала у 2001 році, коли йому було 10 років, і грав у всіх молодіжних командах, поки не став гравцем першої команди у 2012 році. З того часу він виступав за "вершкових" протягом 12 сезонів. За весь цей час він зіграв 364 матчі та виграв 26 титулів: 6 разів Лігу чемпіонів, 5 клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки Європи, 4 Ла Ліги, 2 Кубки Іспанії та 5 Суперкубків Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Начо приєднається до клубу з Саудівської Аравії Аль-Кадісії.