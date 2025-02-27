Лунін потрапив до символічної збірної півфіналу Кубку Іспанії за версією SofaScore

Воротар Реала Андрій Лунін посів місце у символічній збірній перших матчів півфіналу Кубку Іспанії сезону-2024/25.

Про це SofaScore повідомив у соцмережах.

Лунін став головним героєм мадридського клубу в поєдинку проти Сосьєдада (1:0), залишивши свої ворота на "замку".

Варто зазначити, що 26-річний українець з оцінкою 8,9 бала став другим найкращим гравцем символічної збірної. Він поступився лише капітану Барселони Рафіньї, який за гру проти Атлетико (4:4) отримав від статистичного порталу оцінку 9,0 балів.

Окрім Луніна, в цій збірній опинилися ще два представники Реала, а саме Джуд Беллінгем (8,1) та Орельєн Чуамені (7,4). В одинадцятці найкращих знайшлося місце п'ятьом гравцям Барселони, трьом з Реала, двом з Атлетико та одному з Сосьєдада.

Символічна збірна перших матчів півфіналу Кубку Іспанії

Лунін (Реал Мадрид, 8,9) – Кубарсі (Барселона, 7,9), Чуамені (Реал Мадрид, 7,4), Мартінес (Барселона, 7,5) – де Йонг (Барселона, 7,5), Мендез (Реал Сосьєдад, 7,6), Педрі (Барселона, 8,4), Беллінгем (Реал Мадрид, 8,1), Рафінья (Барселона, 9,0) – Серлот (Атлетико, 7,4), Альварес (Атлетико, 8,2).

Нагадаємо, що у матчі проти Реал Сосьєдад Андрій Лунін встановив унікальне для голкіперів "бланкос" досягнення цього сезону.