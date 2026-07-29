ПАОК відправив голкіпера в оренду перед матчем з Динамо

Турецький Гезтепе орендував грузинського голкіпера грецького ПАОКа Луку Гугешашвілі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на один сезон і містить опцію викупу контракту футболіста.

Гугешашвілі приєднався до ПАОКа влітку 2025 року, однак так і не зміг вибороти місце у стартовому складі, пройшовши лише один офіційний матч за команду. Частину кампанії 2025/26 голкіпер відіграв на правах оренди за інший грецький клуб – Атромітос.

Нагадаємо, вже 30 липня ПАОК зіграє матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому протистоянні кияни зазнали поразки з рахунком 2:3.