Завдяки чому Динамо може пройти ПАОК? Анонс матчу-відповіді відбору до Ліги Європи

У четвер, 30 липня, київське Динамо проведе матч-відповідь 2-го кваліфікаційного етапу Ліги Європи УЄФА проти грецького ПАОКа. Зустріч відбудеться на стадіоні "Тумба" у Салоніках. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

У першій грі кияни прикро поступилися з рахунком 2:3 і тепер на них очікує виїзний поєдинок, де необхідно буде здобувати перемогу. Важка ситуація для Динамо, якщо коротко.

У цьому матеріалі Чемпіон розповість усі деталі вирішального поєдинку принципового протистояння.

Динамо з величезними проблемами...

Жодного забитого м'яча у перших двох поєдинках проти відверто посередньої Університаті з Клуж-Напоки – команда зіграла 6 матчів у поточному сезоні, і виграла лише 1. А ще двічі розписала мирову з киянами.

При тому і моментів у Динамо було достатньо – але реалізація просто жахлива. Так і вийшло, що перемагати довелося лише у серії післяматчевих пенальті.

Далі підопічні Ігоря Костюка провели перший матч протистояння з ПАОКом – ця зустріч показала ще одну величезну проблему киян. Ту саму, що існує вже декілька років – жахлива гра в захисті.

ФК Динамо Київ

Та ж таки Університатя зі своїм рівнем змогла створити лише один серйозний момент – скористалася помилкою та вийшла віч-на-віч у першій зустрічі. А греки лише за перший тайм забили двічі, ще кілька разів рятував Нещерет.

"Біло-сині" ж забили швидкий гол і виключилися. Все, надалі грою володів ПАОК – він атакував, створював, забивав. Двічі! Ще й у на початку другого тайму забив третій.

ФК Динамо Київ

...Та з надією на успіх

І з усіма цими проблемами кияни примудрилися забити два м'ячі, а якби Матвій Пономаренко реалізував бодай один з кількох шикарних моментів – могли б ще й нічию вирвати.

У юного нападника загалом не дуже вдало розпочинається сезон – жодного голу за 3 матчі. Такої серії не було ще цього року.

Тим не менш, Пономаренко мав гольові нагоди у кожному з поєдинків – а тому повернення його гольових подвигів може відбутися у будь-який момент. Навіть вже завтра.

ФК Динамо Київ

Сам ПАОК, попри значно вищий рівень гри в атаці, у захисті не виглядає особливо сильнішим за Університатю. Принаймні моменти кияни створювали систематично – а тому шанси на прохід далі Динамо все ще має.

Головне – в захисті зіграти якомога надійніше. В атаці ж головні надії будуть на Пономаренка. Хотілося б додати ще й Буяльського та Ярмоленка до цього списку, але вікових лідерів тренерський штаб чомусь тримає на заміні.

Це дуже дивно, бо Буяльський, наприклад, віддав асист у грі з ПАОКом, а Ярмоленко створив кілька моментів для партнерів у вирішальні хвилини.

ФК Динамо Київ

А що ж ПАОК?

Регулярний чемпіонат у грецькій Суперлізі минулого сезону завершив на третій позиції. У чемпіонській групі також фінішував третім, тож здобув бронзові нагороди. В Кубку Греції команда програла у фіналі.

Гра проти Динамо стала для ПАОКа першою в поточному сезоні. Більш детально про грецьку команду ми писали в цьому матеріалі:

Ми ж лише нагадаємо, чому ПАОК – принциповий суперник для Динамо. Перша і головна причина – власником клубу є російський бізнесмен. Людина, що підтримувала грошима так звану ДНР.

Підконтрольна йому Федерація "Греки Росії" у перший рік повномасштабної війни передала представникам угрупування "ДНР" автомобілі підвищеної прохідності й генератори.

Друга причина – у складі ПАОКа є російський нападник Фьодор Чалов, який наразі перебуває на травмі. Третя – одним з гравців суперника є багаторічний лідер Шахтаря Тайсон. Старожили "біло-синіх" мають пам'ятати ті запеклі протистояння проти бразильця.

ФК Динамо Київ

Історія протистоянь

Динамо та ПАОК за тривалу історію існування обох клубів зустрічалися до цього лише у далекому 1976 році в межах 1/8 фіналу Кубку європейських чемпіонів.

У першому протистоянні кияни на власному полі декласували суперника 4:0, після чого переграли ПАОК у матчі-відповіді 2:0. Відтоді офіційних ігор між цими двома не було.

До цього грецький клуб 11 разів грав проти українських команд, але має лише дві перемоги (над Карпатами та Олімпіком). Динамо ж лише двічі програвало грекам (Арісу та Панатінаїкосу) за 12 зустрічей. Тепер у ПАОКа 3 звитяги, а у киян 3 поразки.

Орієнтовні склади

У майбутньому поєдинку тренерський штаб "біло-синіх" точно не зможе розраховувати на лівого захисника Костянтина Вівчаренка, який днями переніс операцію на коліні.

Що стосується ПАОКа, то правий вінгер Кіріл Десподов та опорний півзахисник Суаліхо Мейте тренувалися за індивідуальною програмою, а ось лівий вінгер Шола Шортайр повернувся до загальної групи.

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак – Бражко, Шапаренко, Піхальонок – Волошин, Редушко, Пономаренко

ПАОК: Павленка – Кенні, Хатцідіакос, Міхайлідіс, Гомес – Зафейріс, Сантамарія, Константеліас – Живкович, Тайсон, Міту

ФК Динамо Київ

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Динамо та ПАОКом відбудеться 30 липня в Салоніках на стадіоні "Тумба". Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

В Україні поєдинок між ПАОКом і Динамо глядачі наживо зможуть переглянути у вільному доступі. Його покажуть на телеканалі 2+2, а також на ютуб-каналах Динамо та Footballhub.

Прогноз Чемпіона

Перемога ПАОКа – 2:1

Букмекери вважають фаворитом грецьку команду. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,77. Нічия – 3,80. Виграш підопічних Костюка – 4,20.

Прохід ПАОКа до наступної стадії турніру – 1,12. На те, що "біло-сині" проб'ються у третій раунд відбору – 5,75.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,00, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,36.