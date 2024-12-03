Воротар Наполі може продовжити кар'єру в АПЛ

Воротар Наполі Алекс Мерет не впевнений у продовженні контракту з клубом.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Щодо 27-річного голкіпера є запити з боку міланського Інтера та Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що чинна угода Мерета з неаполітанцями розрахована до 30 червня 2025 року. Його трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.

🚨🆕 The contract of Alex #Meret from SSC Napoli expires at the end of the season, and it is still unclear whether it will be extended.



There are already concrete inquiries, and there’s an interest from #Inter and Manchester United. #MUFC@SkySportDE 🇮🇹 pic.twitter.com/ENDaBsbsz3 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 2, 2024

У нинішньому сезоні італійський воротар провів за Наполі 12 матчів у всіх турнірах, пропустив 8 голів та 8 разів залишив свої ворота "сухими".

Напередодні Наполі зміцнив лідерство в турнірній таблиці внаслідок мінімальної перемоги над Торіно.