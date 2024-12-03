Воротар Наполі може продовжити кар'єру в АПЛ
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Воротар Наполі Алекс Мерет не впевнений у продовженні контракту з клубом.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.
Щодо 27-річного голкіпера є запити з боку міланського Інтера та Манчестер Юнайтед.
Зазначимо, що чинна угода Мерета з неаполітанцями розрахована до 30 червня 2025 року. Його трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні італійський воротар провів за Наполі 12 матчів у всіх турнірах, пропустив 8 голів та 8 разів залишив свої ворота "сухими".
Напередодні Наполі зміцнив лідерство в турнірній таблиці внаслідок мінімальної перемоги над Торіно.