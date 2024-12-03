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Воротар Наполі може продовжити кар'єру в АПЛ

Станіслав Лисак — 3 грудня 2024, 00:37
Воротар Наполі може продовжити кар'єру в АПЛ
Getty Images

Воротар Наполі Алекс Мерет не впевнений у продовженні контракту з клубом.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Щодо 27-річного голкіпера є запити з боку міланського Інтера та Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що чинна угода Мерета з неаполітанцями розрахована до 30 червня 2025 року. Його трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні італійський воротар провів за Наполі 12 матчів у всіх турнірах, пропустив 8 голів та 8 разів залишив свої ворота "сухими".

Напередодні Наполі зміцнив лідерство в турнірній таблиці внаслідок мінімальної перемоги над Торіно.

Наполі Алекс Мерет

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