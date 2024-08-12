Кемкін розповів про відбитий пенальті в матчі з Кривбасом

Воротар Карпат Олександр Кемкін вважає, що він відбив пенальті в матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги проти Кривбаса, тому що змусив суперника пробити в потрібне місце.

Його слова передає Sport.ua.

"Чи відчував я, в який кут буде пробивати Луньов? Ні, але я подбав, аби він пробив туди, куди мені було потрібно. Я вважаю, що помиляються ті, хто називає пенальті 100 відсотковим гольовим моментом.

Звісно, якщо м'яч летить впритул зі стійкою, то виручити складно. Проте все ж 25 відсотків я залишаю воротареві. Адже він володіє інформацією, як пробивають штатні пенальтисти, головне — зберігати спокій й вірити, що не все безнадійно", — сказав голкіпер.

Зазначимо, що після відбитого 11-метрового "леви" відзначились тричі та здобули розгромну перемогу.

Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки, а Кривбас — 3. Нагадаємо, в першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом, а криворіжці мінімально перемогли Чорноморець.