Кемкін: Тішить, що вже в третьому поєдинку ми зберігаємо ворота сухими

Воротар Карпат Олександр Кемкін оцінив результат матчу з Чорноморцем (0:1) у 7 турі Української Прем'єр-ліги-2024/25 та заявив, що його тішить те, що команда втретє у сезоні грає "на нуль".

Його слова передає Sport.ua.

"Вважаю, що до вилучення Володимира Адамюка Карпати домінували й награли на свій гол, який забив Тарас Саків. Звісно, коли залишилися в меншості, тим паче без досвідченого захисника, то одесити активізувалися й намагалися перехопити ініціативу, проте до гольових моментів біля наших воріт справа не доходила. Ба більше, під завісу протистояння ми були ближчі забити вдруге. Важливо, що поразка в попередньому турі від Шахтаря не вибила нас. Ми проаналізували той матч з гірниками й забули. Тішить, що вже в третьому поєдинку ми зберігаємо ворота "сухими". Рухаємося далі", – сказав Кемкін.

Нагадаємо, львів'яни після перемоги над одеситами мають у своєму активі 8 балів та посідають 9-те місце у турнірній таблиці чемпіонату.

У наступному турі "зелено-білі" зустрінуться з Поліссям. Матч відбудеться 28 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.