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Тренер збірної Кабо-Верде: Звісно, можна сказати, що Іспанія володіла м'ячем майже весь час

Микола Літвінов — 16 червня 2026, 00:26
Тренер збірної Кабо-Верде: Звісно, можна сказати, що Іспанія володіла м'ячем майже весь час
Бубішта
bubista_brito/instagram

Головний тренер збірної Кабо-Верде Бубішта заявив, що задоволений діями своєї команди у матчі проти Іспанії, який проходив у межах першого туру групи H на чемпіонаті світу 2026-го року.

Його слова передає Reuters.

"Звісно, можна сказати, що Іспанія володіла м'ячем майже весь час, але контроль над грою – це не лише володіння м'ячем. Ми зробили це по-іншому. Звісно, ми хотіли б мати більше переходів у атаку, але іспанська команда – досить складний суперник, тому ми задоволені таким результатом.

У наш час команди відрізняються високим рівнем організації оборони, а на чемпіонаті світу, за статистикою, команди виграють матчі завдяки переходам або м'ячу, що не рухається. Тому ми маємо готуватися саме так".

Зауважимо, що Іспанія та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у поєдинку, розписавши нічию 0:0.

За підсумками цього матчу була побита низка рекордів. 40-річний воротар Возінья став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими". Крім того, він став найкращим гравцем цього протистояння за версією ФІФА.

А нападник "Фурії Рохи" Мікель Оярсабаль відзначився більш негативним здобутком, провівши перші 30 хвилин матчу без дотиків до м'яча, що стало найгіршим результатом турніру із 1966-го року.

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