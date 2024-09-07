Доннарумма – про гол від Франції на 14-й секунді: Я не був готовий і не встиг одягнути рукавички

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма прокоментував пропущений на 14-й секунді гол у матчі 1 туру Ліги націй проти Франції та заявив, що він не був готовим через те, що одягав рукавички.

Його слова передає Football Itallia.

"Я ще не був готовий і не встиг до ладу одягнути рукавички через передматчеві обов'язки капітана, тому попросив суддю почекати й переконатися в тому, що я готовий — арбітри в принципі так і роблять. Водночас м'яч був у нас, і ми вчинили не зовсім розумно — треба було зробити невелику паузу, перш ніж вводити м'яч у гру", — сказав Доннарумма

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, Італія у виїзному матчі впевнено переграла збірну Франції 1:3 попри швидкий гол Бредлі Баркола.

Ця перемога стала для "Скуадра Адзурри" першою на території "П'ятої республіки" з 1954 року, коли італійці виявилися сильнішими за суперника в товариській грі.