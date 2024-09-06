Італія впевнено переграла Францію, Бельгія без проблем здолала Ізраїль в 1 турі Ліги націй

Сьогодні, 6 вересня, відбулися матчі 1 раунду Ліги конференцій УЄФА.

У групі А2 Бельгія у домашньому матчі впевнено перемогла Ізраїль, а Франція попри швидкий гол Бредлі Баркола програла Італії.

Зазначимо, що це перша з 1954 року перемога італійців на французькій землі.

Ліга націй УЄФА-2024/25

1 раунд

Ліга А, Група 2

Бельгія — Ізраїль 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Де Брюйне, 1:1 - 36 Кастань (автогол), 2:1 - 48 Тілеманс, 3:1 - 53 Де Брейне

Також на 56 хвилині Льюїс Опенда нереалізував пенальті

Франція — Італія 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Баркола, 1:1 - 30 Дімарко, 1:2 - 51 Фраттезі, 1:3 - 74 Распадорі

Ліга B, Група 3,4

Казахстан — Норвегія 0:0

Ісландія — Чорногорія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Оскарссон, 2:0 - 59 Торстейнссон

Словенія — Австрія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Шешко, 1:1 - 28 Лаймер

Уельс — Туреччина 0:0

Ліга C, група 2

Литва — Кіпр 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Піттас

Косово — Румунія 0:3 (0:1)

Гол: 0:1 - 40 Ман, 0:2 - 51 Марін, 0:3 - 82 Марін

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, у групі А1 Португалія з голом Кріштіану Роналду змогла втримати перевагу над Хорватією, а Польща розписала результативну нічию з Шотландією.

Другу перемогу у своїй історії здобула команда Сан-Марино, яка завдяки голу Сенсолі обіграла Ліхтенштейн.

Нагадаємо, збірна України свій перший матч у групі В1 Ліги націй. зіграє 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні "Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Eden Aren" українці зіграють виїзний поєдинок проти команди Чехії.