Італія впевнено переграла Францію, Бельгія без проблем здолала Ізраїль в 1 турі Ліги націй
Сьогодні, 6 вересня, відбулися матчі 1 раунду Ліги конференцій УЄФА.
У групі А2 Бельгія у домашньому матчі впевнено перемогла Ізраїль, а Франція попри швидкий гол Бредлі Баркола програла Італії.
Зазначимо, що це перша з 1954 року перемога італійців на французькій землі.
Ліга націй УЄФА-2024/25
1 раунд
Ліга А, Група 2
Бельгія — Ізраїль 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 21 Де Брюйне, 1:1 - 36 Кастань (автогол), 2:1 - 48 Тілеманс, 3:1 - 53 Де Брейне
Також на 56 хвилині Льюїс Опенда нереалізував пенальті
Франція — Італія 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 1 Баркола, 1:1 - 30 Дімарко, 1:2 - 51 Фраттезі, 1:3 - 74 Распадорі
Ліга B, Група 3,4
Казахстан — Норвегія 0:0
Ісландія — Чорногорія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Оскарссон, 2:0 - 59 Торстейнссон
Словенія — Австрія 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 16 Шешко, 1:1 - 28 Лаймер
Уельс — Туреччина 0:0
Ліга C, група 2
Литва — Кіпр 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Піттас
Косово — Румунія 0:3 (0:1)
Гол: 0:1 - 40 Ман, 0:2 - 51 Марін, 0:3 - 82 Марін
Нагадаємо, вчора, 5 серпня, у групі А1 Португалія з голом Кріштіану Роналду змогла втримати перевагу над Хорватією, а Польща розписала результативну нічию з Шотландією.
Другу перемогу у своїй історії здобула команда Сан-Марино, яка завдяки голу Сенсолі обіграла Ліхтенштейн.
Нагадаємо, збірна України свій перший матч у групі В1 Ліги націй. зіграє 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні "Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Eden Aren" українці зіграють виїзний поєдинок проти команди Чехії.