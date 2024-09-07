Італія вперше за 70 років здолала Францію на виїзді: огляд матчу Ліги націй

Збірна Італії здобула перемогу над Францією в межах першого туру Ліги націй УЄФА. Ця перемога стала для "Скуадра Адзурри" першою на території "П'ятої республіки" з 1954 року, коли італійці виявилися сильнішими за суперника в товариській грі.

Зазначимо також, що Бредлі Баркола забив найшвидший гол в історії збірної Франції, відзначившись на 13-й секунді.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА-2024/25

1 раунд

Ліга А, Група 2

Франція — Італія 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Баркола, 1:1 - 30 Дімарко, 1:2 - 51 Фраттезі, 1:3 - 74 Распадорі

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, у групі А1 Португалія з голом Кріштіану Роналду змогла втримати перевагу над Хорватією, а Польща розписала результативну нічию з Шотландією.

Другу перемогу у своїй історії здобула команда Сан-Марино, яка завдяки голу Сенсолі обіграла Ліхтенштейн.

Нагадаємо, збірна України свій перший матч у групі В1 Ліги націй. зіграє 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні "Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Eden Aren" українці зіграють виїзний поєдинок проти команди Чехії.