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Трохи не пощастило, – Нещерет оцінив поразку від Данії на Євро-2025

Володимир Максименко — 13 червня 2025, 10:50
Трохи не пощастило, – Нещерет оцінив поразку від Данії на Євро-2025
Руслан Нещерет
ФК Динамо

Воротар київського Динамо та збірної України U-21 прокоментував поразку від Данії у першому матчі Євро-2025.

Думки футболіста наводить Суспільне Спорт.

"У першому таймі контролювали гру та переграли їх повністю. В другому пропустили дуже необов'язкові голи. Трохи не пощастило, але це футбол і таке буває. З гарним настроєм потрібно підходити до наступної гри.

Ми показали гідний футбол. Нам не пощастило, а все інше мені сподобалося: самовіддача, те, як ми контролювали гру. Бувають моменти, коли ти сам не очікуєш, що таке може залетіти", – розповів Нещерет.

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Окрім того, 23-річний голкіпер висловився про невдалий другий тайм у виконанні команди, в якому Україна не змогла втримати потрібний результат.

"Не сказав би, що ми прямо підсіли. У нас був вихід віч-на-віч, коли В'юнник не забив. Потім ми забили вдруге. Не кажу, що ми розслабилися, але в них вийшли свіжі креативні футболісти в центр поля і вони почали більше контролювати гру", – резюмував Нещерет.

Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер збірної України Унаї Мельгоса.

Збірна України U-21 Збірна Данії з футболу Руслан Нещерет Євро-2025

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