Трохи не пощастило, – Нещерет оцінив поразку від Данії на Євро-2025

Воротар київського Динамо та збірної України U-21 прокоментував поразку від Данії у першому матчі Євро-2025.

Думки футболіста наводить Суспільне Спорт.

"У першому таймі контролювали гру та переграли їх повністю. В другому пропустили дуже необов'язкові голи. Трохи не пощастило, але це футбол і таке буває. З гарним настроєм потрібно підходити до наступної гри.

Ми показали гідний футбол. Нам не пощастило, а все інше мені сподобалося: самовіддача, те, як ми контролювали гру. Бувають моменти, коли ти сам не очікуєш, що таке може залетіти", – розповів Нещерет.