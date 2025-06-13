Трохи не пощастило, – Нещерет оцінив поразку від Данії на Євро-2025
Воротар київського Динамо та збірної України U-21 прокоментував поразку від Данії у першому матчі Євро-2025.
Думки футболіста наводить Суспільне Спорт.
"У першому таймі контролювали гру та переграли їх повністю. В другому пропустили дуже необов'язкові голи. Трохи не пощастило, але це футбол і таке буває. З гарним настроєм потрібно підходити до наступної гри.
Ми показали гідний футбол. Нам не пощастило, а все інше мені сподобалося: самовіддача, те, як ми контролювали гру. Бувають моменти, коли ти сам не очікуєш, що таке може залетіти", – розповів Нещерет.
Окрім того, 23-річний голкіпер висловився про невдалий другий тайм у виконанні команди, в якому Україна не змогла втримати потрібний результат.
"Не сказав би, що ми прямо підсіли. У нас був вихід віч-на-віч, коли В'юнник не забив. Потім ми забили вдруге. Не кажу, що ми розслабилися, але в них вийшли свіжі креативні футболісти в центр поля і вони почали більше контролювати гру", – резюмував Нещерет.
Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер збірної України Унаї Мельгоса.