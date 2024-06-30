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Трубін оголосив про можливу участь на Олімпійських іграх-2024

Станіслав Лисак — 30 червня, 18:00
Трубін оголосив про можливу участь на Олімпійських іграх-2024

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін пропустить Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це український воротар розповів порталу Tribuna.com.

"Так, я не їду на Олімпіаду", — заявив Трубін.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка надіслала в Українську асоціацію футболу лист зі сповіщенням про відмову відпустити на змагання Анатолія. "Орли" планують відпустити на Олімпіаду лише японського голкіпера Лео Кокубо.

Відтак на позицію воротаря олімпійської збірної України залишаються три основні кандидати — Кирило Фесюн (Шахтар), Георгій Єрмаков (Олександрія), Яків Кінарейкін (Дніпро-1).

На Олімпійських іграх-2024 команда Руслана Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Раніше стало відомо, чи виступить на турнірі Ліонель Мессі.

Бенфіка Анатолій Трубін Олімпійські ігри-2024

Олімпійські ігри-2024

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