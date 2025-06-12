Одноклубник Зінченка відсвяткував парубоцьку вечірку у формі стюардеси

Голкіпер лондонського Арсеналу та збірної Іспанії Давід Райя цього літа готується до особливо важливого матчу – власного весілля.

Перед тим як зробити пропозицію своїй нареченій, моделі Татіані Трубул, Райя влаштував справжнє шоу – парубоцьку вечірку в Лас-Вегасі, яка вже наробила шуму в мережі.

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Іспанський воротар відправився до "міста гріхів" у компанії близьких друзів і рідного брата Оскара, а також із зірками Ла Ліги – Дієго Ріко з Хетафе, Адрі Ембарбою та Унаєм Лопесом із Райо Вальєкано.

Веселу компанію не сплутати: усі вболівали за Райю не лише на полі, а й у парубоцькому квесті, адже на вулицях Вегаса друзі розгулювали у формі Арсеналу, фотографувалися та святкували на повну.

Але найбільший сюрприз – це перевтілення самого Райї: перед прибуттям до США він був помічений в образі стюардеси. На борту літака воротар навіть розносив печиво пасажирам, розважаючи гостей просто в повітрі.

Нагадаємо, Райя зробив пропозицію Татіані у жовтні 2023 року, а разом вони з 2021-го. Модель із Барселони переїхала до Лондона заради стосунків із футболістом, і тепер їхня історія наближається до весільної казки.

Раніше повідомлялося, що голкіпер збірної Іспанії зробив команді розкішні подарунки на честь перемоги на Євро-2024.