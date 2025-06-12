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Одноклубник Зінченка відсвяткував парубоцьку вечірку у формі стюардеси

Богдан Войченко — 12 червня 2025, 08:56
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Одноклубник Зінченка відсвяткував парубоцьку вечірку у формі стюардеси

Голкіпер лондонського Арсеналу та збірної Іспанії Давід Райя цього літа готується до особливо важливого матчу власного весілля.

Перед тим як зробити пропозицію своїй нареченій, моделі Татіані Трубул, Райя влаштував справжнє шоу парубоцьку вечірку в Лас-Вегасі, яка вже наробила шуму в мережі.

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Іспанський воротар відправився до "міста гріхів" у компанії близьких друзів і рідного брата Оскара, а також із зірками Ла Ліги Дієго Ріко з Хетафе, Адрі Ембарбою та Унаєм Лопесом із Райо Вальєкано.

Веселу компанію не сплутати: усі вболівали за Райю не лише на полі, а й у парубоцькому квесті, адже на вулицях Вегаса друзі розгулювали у формі Арсеналу, фотографувалися та святкували на повну.

Але найбільший сюрприз це перевтілення самого Райї: перед прибуттям до США він був помічений в образі стюардеси. На борту літака воротар навіть розносив печиво пасажирам, розважаючи гостей просто в повітрі.

Нагадаємо, Райя зробив пропозицію Татіані у жовтні 2023 року, а разом вони з 2021-го. Модель із Барселони переїхала до Лондона заради стосунків із футболістом, і тепер їхня історія наближається до весільної казки.

Раніше повідомлялося, що голкіпер збірної Іспанії зробив команді розкішні подарунки на честь перемоги на Євро-2024.

Арсенал (Лондон) весілля