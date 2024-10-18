Голкіпер збірної Іспанії зробив розкішні подарунки партнерам на честь перемоги на Євро

Голкіпер Арсенала та збірної Іспанії Давід Рая вирішив, що треба якось закарбувати перемогу на Євро-2024, тому підготував спеціальні презенти для гравців "Фурії Роха".

29-річний футболіст зробив для кожного члена команди, який брав участь на тріумфальному турнірі, спеціальний золотий перстень, на кшталт тих, які дарують гравцям НБА.

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Рая, який походить з родини ювелірів, розповів, що власноруч працював над дизайном. Він допоміг спроєктувати персні, які виготовлені з золота, прикрашені коштовностями і зображенням трофея. Презент зроблений вручну в майстерні його сім'ї.

Нагадаємо, що у фіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії здолала Англію із рахунком 2:1.

Сам Рая провів на турнірі лише один матч, зберігши свої ворота у недоторканості.