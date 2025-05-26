Подвійне свято після чемпіонства: один із лідерів Динамо зіграв весілля

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет відзначив подвійне свято: одразу після тріумфу з "біло-синіми" в УПЛ молодий воротар пішов до вівтаря.

Український футболіст одружився зі своєю коханою Надією Петах, з якою разом вже декілька років.

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Весілля пройшло з розмахом у VIP-комплексі серед мальовничих Карпат. Молодята обрали для свята розкішну локацію, яка вразила гостей атмосферою затишку та природної краси.

На весіллі були присутні не лише рідні та друзі пари, а й одноклубники Нещерета. Серед гостей помітили захисника Крістіана Біловара, а також Яну Суркіс, доньку президента Динамо Ігоря Суркіса.

Нагадаємо, що пропозицію руки та серця Руслан зробив ще у грудні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що колишній нападник Шахтаря став батьком.