Воронін: Перш ніж засуджувати Ордеця, подивіться на себе і навколо

Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін висловив свою позицію щодо того, що Іван Ордець залишався у московському Динамо після початку повномасштабного вторгнення.

Його слова передає Український футбол.

"Ваня одразу пішов в оренду в німецький Бохум, не зігравши від початку війни жодного матчу за московське Динамо. Коли він був у Німеччині, ми з ним спілкувалися. Давати оцінку його рішенням не стану, вважаю це особистою справою кожного. Тим більше, коли дивлюся на це шоу, коли люди у 2014-му першими тікали до Росії, маючи контракти в Україні, у перші дні війни боялися відкрити рота, бо не знали, що буде. Але потім бігали з прапорами перед камерами, виголошували промови з трибун і вдавали із себе патріотів".

Воронін зазначив, що сам розірвав контракт із російським клубом у перші дні повномасштабної війни.

"Я виїхав з Росії першим, розірвав контракт, хороший контракт. Виїхав не за "сімейними обставинами", а публічно засудив війну і сказав, що не зможу жити у країні, яка бомбить українські міста і вбиває людей. У Німеччині я одразу висловив свою позицію в усіх провідних виданнях. Навіть в Італії я першим дав інтерв'ю Gazzetta dello Sport, хоча моя кар'єра ніяк із нею не пов'язана. Зателефонували – я відповів. Я допомагав і допомагаю біженцям не для ТікТоку, а за покликом серця. Мене так виховали. Але при цьому я погано розмовляю українською і не бігаю з прапором біля камер, не лізу в політику та за посадами, не знімаю себе для ТікТоку чи Ютубу. Тому, перш ніж засуджувати Ордеця, подивіться на себе і навколо".

Зауважимо, що 33-річний Ордець належав московському Динамо до липня 2024 року. З літа 2022 року він виступав за Бохум на правах оренди, а з 1 січня 2026 року уклав контракт із казахстанським клубом Актобе у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Вороніна та Ордеця об'єднує московське Динамо: Андрій виступав за клуб у 2010–2014 роках та був асистентом тренера у 2020–2022 роках, тоді як Іван належав команді з 2019 року.

При цьому Ордець перебував у розташуванні Динамо Москва перші три місяці повномасштабної війни та брав участь у командному святкуванні здобуття "бронзи" чемпіонату Росії в травні 2022 року.