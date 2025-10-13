Вони слабші за Україну, – екстренер Динамо поділився очікуваннями від гри з Азербайджаном

Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо висловився напередодні гри збірної України з Азербайджаном в межах відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Слова фахівця наводить Blik.

"Очікування позитивні. У гравців збірної України має бути спортивна злість на азербайджанців, тому що після нічиєї в Баку на нашу команду посипався шквал критики. До того ж Азербайджан, як команда, слабший за Україну, а очки нам потрібні, щоб зберегти друге місце.

Потрібно дуже добре налаштуватися. Думаю, цей настрій буде у Реброва і футболістів. З перших хвилин наша команда повинна включити швидкість, пресингувати й тиснути на Азербайджан. Чим швидше ми заб'ємо гол, тим буде простіше. Однак викликає занепокоєння те, що наша середня лінія погано відбирає. У Баку гра нашої команди – це ганьба, грали просто жахливо. Думаю, тренерський штаб зробив висновки й у Кракові ми побачимо зовсім іншу гру", – розповів Сабо.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Раніше "жовто-сині" оголосили заявку на матч проти Азербайджану.