Зірка Штутгарта відмовив у трансфері двом грандам заради переходу в Баварію

Нападник збірної Німеччини та Штутгарта Нік Вольтемаде відмовився вести переговори з Челсі й Наполі.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, вранці 29 червня, після завершення Євро-2025 (U-21), лондонців і неаполітанців повідомили про скасування переговорів.

Вольтемаде повністю зосереджений на своєму трансфері до Баварії. Нік уже кілька разів дав Штутгарту зрозуміти, що хоче приєднатися виключно до мюнхенського клубу.

Раніше з'явилася інформація, що мюнхенська Баварія вже досягла усної домовленості з 23-річним форвардом. Втім серйозною розбіжністю між клубами є сума трансферу.

Баварія наразі пропонує 50 мільйонів, в той час як Штутгарт оцінює німця у 100 мільйонів євро. "Клаусула" у контракті Вольтемаде не передбачена, тож все буде залежати від того, чи домовляться між собою клуби.

У сезоні 2024/25 Вольтемаде зіграв 28 матчів у Бундеслізі і забив 12 м’ячів. Він також став найкращим бомбардиром молодіжного Євро-2025, де Німеччина у фіналі програла Англії.