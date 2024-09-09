Волошин: З Північною Ірландією буде гра з великою кількістю боротьби

Півзахисник молодіжної збірної України Назар Волошин вважає, що у матчі з Північною Ірландією у відборі на Євро-2025 варто очікувати великої кількості боротьби

Цитує Волошина УАФ.

"Матч з Сербією? Дуже добре грали, досягли позитивного результату. Я дуже щасливий, що ми перемогли й взяли три очки. Щоправда, у перші 20 хвилин у нас виходило далеко не все. Нічия збірної Англії полегшить нам подальшу боротьбу в групі, але ми дивимося на свою гру і з кожним матчем рухаємося вперед. Хочемо перемагати щоразу. Дійсно, несподіванкою стало те, що англійці зіграли — 0:0. Готуємося до Північної Ірландії. Думаю, що буде якісна гра з великою кількістю боротьби. Та ми будемо налаштовуватися на перемогу", — сказав Назар Волошин.

Україна продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю групи з 7 перемогами без нічиїх і поразок (21 очко), друге місце з 19 балами займають англійці. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 10 вересня проти однолітків із Північної Ірландії, трансляція якого буде не доступна на території України.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.