Відсутність сигналу: матч молодіжної збірної проти Північної Ірландії не транслюватимуть в Україні
Виїзний поєдинок молодіжної збірної України проти Північної Ірландії у відборі на Євро-2025, який відбудеться 10 вересня, не будуть транслювати на території нашої держави.
Про це повідомляє UA-Футбол.
Причиною називають відсутність технічного сигналу з Північної Ірландії. Через це телеефір на українську аудиторію не запланований.
Зазначимо, що попередній матч відбору "синьо-жовтих" проти Сербії транслювався на телеканалах Суспільного та на YouTube-каналі УАФ.
Україна продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю групи з 7 перемогами без нічиїх і поразок (21 очко), друге місце з 19 балами займають англійці.
У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.