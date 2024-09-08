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Відсутність сигналу: матч молодіжної збірної проти Північної Ірландії не транслюватимуть в Україні

Олександр Булава — 8 вересня, 22:45
Відсутність сигналу: матч молодіжної збірної проти Північної Ірландії не транслюватимуть в Україні
Фото Анатолія Репіна

Виїзний поєдинок молодіжної збірної України проти Північної Ірландії у відборі на Євро-2025, який відбудеться 10 вересня, не будуть транслювати на території нашої держави.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Причиною називають відсутність технічного сигналу з Північної Ірландії. Через це телеефір на українську аудиторію не запланований.

Зазначимо, що попередній матч відбору "синьо-жовтих" проти Сербії транслювався на телеканалах Суспільного та на YouTube-каналі УАФ.

Україна продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю групи з 7 перемогами без нічиїх і поразок (21 очко), друге місце з 19 балами займають англійці.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.

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