Український голкіпер допоміг Реалу перемогти Челсі в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

У середу, 25 лютого, відбувся матч 1/8 Юнацької ліги УЄФА, у якому Реал переграв Челсі.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол на 9-й хвилині забив Даніель Янес.

Зазначимо, що ворота "вершкових" у цьому поєдинку захищав український голкіпер Ілля Волошин, який здійснив 4 сейви. Він отримав від статистичного порталу SofaScore оцінку 7,5, що стало третім найкращим показником серед усіх задіяних гравців на полі.

У поточному сезоні Волошин провів чотири гри за Реал в межах Юнацької ліги УЄФА, пропустивши 7 голів.

В 1/4 фіналу Реал зіграє проти Спортинга.

Раніше повідомлялося, що мадридський клуб хоче продовжити українізацію голкіперської позиції, підписавши 15-річного воротаря Ігоря Галдіна.