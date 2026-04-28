Зірковий захисник збірної Бразилії пропустить ЧС-2026

Центральний захисник мадридського Реала та збірної Бразилії Едер Мілітао пропустить чемпіонат світу-2026 з футболу через травму.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Додаткове обстеження у лікаря у Фінляндії підтвердило серйозність ушкодження лівого стегна. Сьогодні захисник Реала перенесе операцію, а його повернення на поле очікується у жовтні.

Напередодні у Мілітао діагностували м'язове пошкодження двоголового м'яза лівого стегна. Потім медична служба виявила, що у захисника розійшовся рубець від попередньої м'язової травми, отриманої в грудні на тому ж самому місці. Тоді він був поза грою майже чотири місяці.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Мілітао 21 матч за Реал у всіх турнірах, у яких він відзначився 2 голами та 1 асистом.

