Ледь не виламав стопу: Шепелєв – про невдалу кваліфікацію на ЧЄ-2025

Українець Владислав Шепелєв пояснив причину невдалого виступу у потрійному стрибку на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні.

Цитує легкоатлета Суспільне Спорт.

Українець у кваліфікації з результатом 15,94 метра посів 10-те непрохідне місце та завершив дебютний для себе турнір.

Одним із факторів, які не дозволили йому показати результат стала хвороба, якою перехворіли більша частина української делегації.

"Перший зимовий чемпіонат – хотілося краще, міг краще, третя спроба... Але так буває. У спорті немає див, треба просто це ковтнути і йти далі. Літній сезон дуже насичений, і можна ним все перекривати. Дуже важко було стрибати, після хвороби цієї – неможливо. У Києві після змагань злягли всі мої друзі. Яна Гладійчук захворіла і не виступала. Мені пощастило, що я трішки відновився. Але вийшов на сектор – у мене температура, і я розумію, що нічого не відчуваю. Починаю розстрибуватися на таких важких ногах, ніби якась "тєлєга", – розповів стрибун.

Ще однією причиною стали оновлені правила щодо взуття спортсменів.

"Я стрибав в інших "шиповках". Коли ми приїхали сюди, побачили, що [мої] не можна використовувати. Може, я помилився – не казатиму напевне, чи я не побачив, чи їх прибрали. Дякую, що знайшли "шиповки", але, як показав чемпіонат Європи в Римі [2024 року], я не можу в них стрибати. У мене стопа на відштовхуванні почала штовхатися — ледь не виламав її. Друга спроба на 15.94 метра – більш-менш нормально. До третьої я прокинувся, але там вже був заступ", – розповів Шепелєв.

Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх стала єдиною українкою, яка змогла здобути місце в фіналі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні.