Колишній хавбек Динамо відмовився переходити в ЛНЗ – джерело
Володимир Шепелєв
ФК Динамо Київ
Колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв відмовився від переходу в ЛНЗ.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
За його інформацією, черкасці готові були повторити зарплатню, яку гравець мав у Динамо, однак Шепелєв хоче розглянути інші варіанти.
Зазначимо, що хавбек є вихованцем Динамо, за яке дебютував у 2017 році. З того часу Володимир зіграв 229 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав 19 асистів.. У поточному сезоні він з'явився на полі лише в одному матчі.
Раніше сам гравець повідомив, що сам прийняв рішення покинули столичний клуб.