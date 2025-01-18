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Колишній хавбек Динамо відмовився переходити в ЛНЗ – джерело

Олексій Мурзак — 18 січня 2025, 22:13
Колишній хавбек Динамо відмовився переходити в ЛНЗ – джерело
Володимир Шепелєв
ФК Динамо Київ

Колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв відмовився від переходу в ЛНЗ.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, черкасці готові були повторити зарплатню, яку гравець мав у Динамо, однак Шепелєв хоче розглянути інші варіанти.

Зазначимо, що хавбек є вихованцем Динамо, за яке дебютував у 2017 році. З того часу Володимир зіграв 229 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав 19 асистів.. У поточному сезоні він з'явився на полі лише в одному матчі.

Раніше сам гравець повідомив, що сам прийняв рішення покинули столичний клуб.

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