Колишнім хавбеком Динамо цікавиться Олександрія, а також клуби з Польщі та Греції

Колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв, який наразі перебуває у статусі вільного агента, розглядає кілька варіантів за кордоном.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зокрема, інтерес до гравця виявляють клуби Польщі та Греції.

Водночас серед команд УПЛ, після невдалих переговорів з боку ЛНЗ, певну зацікавленість до 27-річного півзахисника проявляє Олександрія.

Зазначимо, що хавбек є вихованцем Динамо, за яке дебютував у 2017 році. З того часу Володимир зіграв 229 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав 19 асистів.. У поточному сезоні він з'явився на полі лише в одному матчі.

Раніше сам гравець повідомив, що сам прийняв рішення покинули столичний клуб.