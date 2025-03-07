Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Шепелєв не зміг кваліфікуватися у фінал з потрійного стрибку на ЧЄ-2025

Олексій Мурзак — 7 березня 2025, 16:56
Шепелєв не зміг кваліфікуватися у фінал з потрійного стрибку на ЧЄ-2025
Владислав Шепелєв
ФЛАУ

Українець Владислав Шепелєв завершив виступи у потрійному стрибку на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні.

Для того, щоб пройти до фіналу змагань, український легкоатлет мав виконати норматив 16.70 м або ж потрапити до вісімки найкращих у кваліфікації. На жаль, Шепелєв зайняв 10-ту сходинку стрибнувши на 15.94, чого не вистачило для проходження в наступний раунд.

Для Владислава цей чемпіонат Європи у приміщенні став дебютним.

Кваліфікаційний норматив виконали три спортсмени: італійці Андреа Деллавалле та Енді Діас, а також німець Макс Хесс.

Фінал чоловічого потрійного стрибка відбудеться у суботу, 8 березня, о 19:40 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх стала єдиною українкою, яка змогла здобути місце в фіналі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні.

Нагадаємо, що вчора серед чоловіків у стрибках у висоту до фіналу ЧЄ-2025 кваліфікувалися Олег Дорощук та Дмитро Нікітін.

Чемпіонат Європи Шепелєв

Чемпіонат Європи

Вночі була дуже висока температура: Мельник пояснила провал у кваліфікації на ЧЄ-2025
Погорілко з національним рекордом не зумів вийти у півфінал чемпіонату Європи
Один стрибок – і ми у фіналі: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі
Магучіх пройшла до фіналу Євро-2025, Табашник та Чумаченко не подолали кваліфікацію
Мельник не змогла кваліфікуватися в півфінал бігу на 400 метрів ЧЄ-2025

Останні новини